Стокгольм, 11 сентября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Телеканал SVT опубликовал данные своего экзитпола, результаты которого оставляют всем партиям Швеции надеяться на скорейшее завершение подсчета голосов, поскольку разница между властью и оппозицией находится в пределах статистической погрешности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Итак, правящая левая правительственная альтернатива (Социал-демократы, Зеленые, Левые и Центристы) набрала 49,8% проголосовавших, согласившихся ответить на вопросы журналистов SVT, что на 0,6 процентного пункта больше, чем получила правая оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы), которая набрала 49,2 балла.

В пересчете на мандаты правительственная альтернатива под руководством премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон получает 176 мест в риксдаге, а правительственная альтернатива, возглавляемая лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном —173 места.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что на момент публикации данной новости подсчет голосов еще продолжается.