Мадрид, , 22:42 — REGNUM В Барселоне 11 сентября по случаю Дня Каталонии прошла массовая акция, сообщает газета La Vanguardia.

Каталония Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом сотрудники правоохранительных органов насчитали 150 тыс. участников, а организаторы — 700 тыс.

Акция приурочена к событиям сентября 1714 года, когда после длительной осады Барселону захватили войска сторонников династии Бурбонов и Каталония вошла в состав Испании. Акции проходят по всему автономному сообществу, самая масштабная — в его столице.

Многие участники пришли на акцию в черных футболках, символизирующих борьбу, и с эстеладой — неофициальным флагом каталонских земель, который является символом сторонников независимости области.

«Сегодня день, чтобы праздновать и продолжать работать ради воссоединения и прогресса всех каталонцев», — написал Председатель правительства Испании Педро Санчес в Twitter.

Напомним, что в 2017 году проводился референдум, посвященный независимости Каталонии, который Мадрид изначально считал незаконным.