Новая Каховка, Бывш. УССР, 11 сентября 2022, 22:25 — REGNUM Город Новая Каховка в Херсонской области вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба администрации города.
«Над Новой Каховкой работает ПВО, — говорится в сообщении. — Шесть воздушных взрывов».
Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в Минобороны России сообщили, что в районе Новой Каховки было перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха».