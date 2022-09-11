Новая Каховка, Украина, 11 сентября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Город Новая Каховка в Херсонской области вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Над Новой Каховкой работает ПВО, — говорится в сообщении. — Шесть воздушных взрывов».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в Минобороны России сообщили, что в районе Новой Каховки было перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха».