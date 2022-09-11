Рязань, , 22:24 — REGNUM Врио губернатора Рязанской области Павел Малков («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЦИК.

Павел Малков Телеграм-канал Павла Малкова

После обработки 10,61% бюллетеней Павел Малков набирает 84,14% голосов избирателей.

На втором месте Денис Сидоров (КПРФ) — 5,94%, на третьем Дмитрий Репников (ЛДПР) с результатом 3,90%.

Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») набирает 2,75% голосов, у Григория Парсентьева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») 2,24%.