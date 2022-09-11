Прага, 11 сентября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил журналистам радиостанции «Частота-1» о том, что рассчитывает на перевод зимой 2023 года посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом пишет ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

11 сентября в программе «Президентский пресс-клуб» чешский лидер сообщил, что, возможно, ему удастся убедить премьер-министра Чехии, чтоб «мы в январе или феврале [2023 года] перевели посольство» из Тель-Авива в Израиле в Иерусалим.

Земан признался, что перед завершением второго президентского срока это был бы для него «прекрасный подарок».

Напомним, что срок полномочий Милоша Земана истекает в марте 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее чешский президент заявил, что страна должна продолжать поставлять вооружение киевскому режиму, а также обучать ВСУ на своей территории.