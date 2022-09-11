Москва, 11 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. На территории б. УССР будут достигнуты все цели специальной военной операции. Об этом 11 сентября заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в штабе «Единой России».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Они (цели) в ходе этой операции будут достигнуты», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 7 сентября президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании во Владивостоке в рамках VII Восточного экономического форума заявил, что главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса является укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях.