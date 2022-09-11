Киров, 11 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. По итогам обработки 3,3% протоколов на выборах губернатора Кировской области лидирует врио главы региона Александр Соколов от «Единой России». Его поддержали 74,72% избирателей, сообщает областной ЦИК в своем telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Сергей Мамаев от КПРФ набирает 13,08% голосов, Владимир Понарьев от ЛДПР — 4,48%, Федора Лугинина от партии «Родина» поддержали 4,23% избирателей, Юрия Моисеева от «Коммунистов России» — 1,15%.

Итоговая явка составила 35,85% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области в течение двух дней проходили выборы главы региона депутатов Кировской городской думы, глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего в регионе проходит 270 избирательных кампаний и более 50 референдумов.

1133 постоянных и 18 временных избирательных участков закрылись в 20:00 мск, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.