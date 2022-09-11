Москва, 11 сентября, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Избирательная кампания 2022 года проходит в «особых условиях», так как идёт специальная военная операция, показав консолидацию граждан вокруг решения о необходимости проведения спецоперации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, подводя итоги выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В своём выступлении Медведев сообщил, что выборы-2022 года проходят «в особых условиях», так как идёт спецоперация, что отразилось и на избирательной кампании.

«Кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества наших людей вокруг решения президента нашей страны о необходимости проведения этой операции», — сказал зампредседателя Совбеза.

Он также подчеркнул, что военнослужащие России защищают «наших соотечественников, граждан нашей страны».

Напомним, 11 сентября Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ под населённым пунктом Пески предприняли попытку контрнаступления, но получили отпор.

Как сообщало ИА REGNUM , в 14 регионах России в Единый день голосования выбирали губернаторов, в шести субъектах — парламенты, в 12 столицах регионов по итогам выборов сформируют городские думы.