Екатеринбург, , 21:51 — REGNUM В Свердловской области на выборах губернатора лидирует нынешний руководитель региона Евгений Куйвашев. Это следует из предварительных данных облизбиркома на 23:19 по местному времени (21:19 мск).

Выборы OpenClipart-Vectors

Всего облизбирком обработал уже 389 865 бюллетеней. Куйвашев набирает 262 420 голосов или 65,73% от общего числа.

На втором месте находится Александр Ивачёв (КПРФ). У него 13,11% голосов избирателей.

Подсчёт продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, всего на пост губернатора претендовали пять кандидатов.