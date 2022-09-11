Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. 22-летний российский центральный полузащитник Даниил Уткин с оценкой 8.27 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Ростов» — «Спартак».

Fc-rostov.ru «Ростов»

В матче с «красно-белыми» Даниил Уткин отметился забитым мячом, результативной передачей и двумя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 73%.

В текущем сезоне на счету российского футболиста 6 (2+4) очков по системе гол+пас в восьми турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

«Ростов» подписал Уткина 1 июля 2022 года, заплатив «Краснодару» 3 миллиона евро за трансфер хавбека. Действующее соглашение полузащитника с «желто-синими» рассчитано до 30 июня 2026 года.