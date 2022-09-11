Краснодар, 11 сентября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Более 70% набирает партия «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва по данным на вечер 11 сентября. Это следует из данных, размещённых на табло в информационном центре ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Единая Россия», по последним данным, набирает 71,28%, 13,85% получает КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» получила 5,5%, за ЛДПР проголосовали 4,28% избирателей, за «Новых людей» — 3,26%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на более чем сотне избирательных кампаний состоялось в Краснодарском крае в период с 9 по 11 сентября. Самая крупная кампания — по выборам депутатов краевого ЗС. Подсчёт голосов ведётся с 20:00 11 сентября.