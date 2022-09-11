Ростов-на-Дону, , 21:44 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» под руководством Валерия Карпина, занимающего аналогичную должность в национальной сборной России, одержал уверенную победу над московским «Спартаком» со счетом 4:2.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Матч 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 проходил в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Ассистенты главного судьи — Арам Петросян и Владимир Миневич.

Забитыми мячами в составе «желто-синих» отметились Дмитрий Полоз (28’ Николай Комличенко, 70’ пенальти), Даниил Уткин (34’ Данил Глебов) и Николай Комличенко (53’ Даниил Уткин). Голы «красно-белых» забили Квинси Промес (24’ Мацей Рыбцус) и Александр Соболев (76’).

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелехин, Сильянов, Глебов, Тугарев (Байрамян, 67’), Селява (Щетинин, 68’), Полоз, Уткин, Комличенко.

«Спартак»: Селихов, Рыбус (Классен, 72’), Джикия, Чернов (Маслов, 72’), Хлусевич, Умяров, Зобнин, Денисов (Пруцев, 52’), Игнатов (Мелешин, 72’), Промес, Соболев.

«Ростов», одержав пятую победу в сезоне и набрав 19 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 16-ю очками опустился на пятую строчку.