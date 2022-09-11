Донецк, 11 сентября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:20 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела города Макеевка со стороны ВСУ погибли два человека.