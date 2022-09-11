Владимир, 11 сентября 2022, 21:44 — REGNUM Готовы результаты обработки 10,3% протоколов участковых избирательных комиссий во Владимирской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября в региональном избиркоме.
На выборах губернатора лидирует врио главы региона Александр Авдеев («Единая Россия») — 84,75%.
Результаты остальных кандидатов выглядят следующим образом: Антон Сидорко (КПРФ) — 6,13%, Сергей Корнишов (ЛДПР) — 3,42%, Сергей Бирюков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,27%, Александр Субботин («Партия роста») — 1,75%.