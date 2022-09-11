Ижевск, 11 сентября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов по итогам обработки 0,9% протоколов набирает 60,92% голосов избирателей на выборах главы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM На выборы

Глава фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимур Ягафаров набирает 18,39% голосов, руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набирает 13,79%, депутат Госдумы Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» набирает 6,90%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 по местному времени 11 сентября в выборах главы Удмуртии приняли участие 37,48% избирателей от общего числа внесенных в списки для голосования. При этом в Селтинском районе на избирательные участки уже пришли 64,36% граждан, в Граховском районе — 61,56%, в Дебесском районе — 61,01%.

В Ижевске по-прежнему сохраняется минимальный показатель явки по республике — от 26,36% до 29,51%.

Голосование в республике проходило в течение трех дней — 9–11 сентября.

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