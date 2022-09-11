Москва, 11 сентября, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Сайт по наблюдению за онлайн-голосованием в Москве подвергается массированный кибератаке. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице в своём телеграм-канале, подчёркивая, что голоса пользователей остались в сохранности.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

Уточняется, что «массированной хакерской атаке» подвергается сайт «Обзервер», где размещены сведения о ходе электронного голосования. В штабе поясняют, что данный сайт представляет собой «только «витрину», где отображена информация.

«Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности», — говорится в сообщении и отмечается, что голоса избирателей «записаны в блокчейн и неизменны».

Ранее заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявлял, что во время голосования не зафиксированы серьёзные правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM , руководитель Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что 10 и 11 сентября в России выявлено и блокировано свыше 300 попыток кибератак с зарубежных адресов на систему дистанционного электронного голосования.

Подробнее: Памфилова рассказала о кибератаках на систему ДЭГ за 10 и 11 сентября