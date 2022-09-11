Глава ЛНР: киевский режим подтверждает свою «неонацистскую сущность»
Луганск, 11 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Со стороны киевских спецслужб зафиксированы в Харьковской области случаи чисток и репрессий в отношении мирного населения. Об этом 11 сентября глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил ТАСС.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник
По его словам, киевский режим подтверждает свою «неонацистскую сущность».
«Спецслужбы (киевского режима) устраивают чистки и репрессии в отношении мирного населения», — сказал он.
Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что значительно сократился поток беженцев из Харьковской области в связи с обострением там обстановки в ЛНР.