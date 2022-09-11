Менделеевский район, Татарстан, 11 сентября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. На территории Менделеевского района Татарии вечером 11 сентября произошла дорожная авария. По данным региональной прокуратуры, пострадали пять человек.

t. me/prokrt ДТП в Татарии

Около 18:30 (мск) на 14-м километре трассы М-7 «Волга»-Бизяки водитель автомобиля «БМВ Х5» при попытке обгона столкнулся с автомобилями «Маздa 3» и «Лада Веста», которые в результате столкновения опрокинулись в кювет. Различные травмы получили пять человек, в том числе девятимесячный ребенок.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Ранее ИА REGNUM передавало, 7 сентября около села Чулпаново в Татарии столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате аварии пострадали пять человек.

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