Рим, 11 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Лацио» в матче шестого тура итальянской Серии А одержал уверенную победу над «Вероной» со счетом 2:0. Встреча проходила в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

ФК «Лацио»

Забитыми мячами в составе «орлят» отметились Чиро Иммобиле (68’ Сергей Милинкович-Савич) и Луис Альберто (90+5’ Маттиа Дзакканьи).

Статистика матча («Лацио» / «Верона»)

Удары 15/7

Удары в створ 6/1

Владение 60%/40%

Угловые 3/5

Нарушения 5/23

Составы команд:

«Лацио»: Проведель, Габаррон, Касале, Ладзари (Хюсай, 76’), Марушич, Антонио (Весино, 65’), Милинкович-Савич, Башич (Альберто, 55’), Андерсон (Канчельерри, 65’), Иммобиле, Дзакканьи.

«Верона»: Монтито, Дойл, Хейн, Чеккерини (Кабал, 60’), Терраччано (Депаоли, 61’), Коппола, Велозу (Тамез, 36’), Лазович (Хрустич, 70’), Илич, Генри, Лазанья (Каллон, 70’).

На данный момент «Лацио» с тремя победами и 11-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона», набрав пять очков, располагается на 14-й позиции.