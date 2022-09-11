Краснодар, 11 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Краснодар» настаивает на проведении расследования по судейству в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с ЦСКА (1:4). Об этом сообщает генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

ФК «Краснодар»

«Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар» и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов», — цитирует Хашига издание «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Краснодар», проходивший 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершился крупной победой «красно-синих» со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе «армейцев» отметились Хорхе Карраскаль (30’ пенальти), Федор Чалов (45+7’ пенальти), Хесус Медина (62’ пенальти) и Адольфо Гайч (90+1’ Иван Обляков). Единственный мяч «быков» на 47-й минуте забил эквадорский защитник Кристиан Рамирес.