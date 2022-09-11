Донецк, , 21:18 — REGNUM ВСУ под населённым пунктом Пески Донецкой Народной Республики (ДНР) предприняли попытку контрнаступления, но получили отпор. Об этом сообщается в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что боевики «до двух рот, танковой и мотострелковой» попытались выйти в район Песков, однако встретили «ожесточённый отпор», и попытка контратаки подавлена.

«Противник бежал, оставив на поле боя два подбитых танка и две БМП и множество трупов убитых солдат», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявляло, что для наращивания сил на донецком направлении перегруппированы и переброшены войска в районах Балаклеи и Изюма.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября французский телеканал France 2 показал репортаж из больницы Краматорска, куда доставляется всё и больше раненых солдат ВСУ. Сюжет сопровождается вопросом: «Контрнаступление, но какой ценой?»

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