Калуга, 11 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. За подсчетом голосов и подведением итогов выборов в Калужской области следят 36 наблюдателей, назначенных политическими партиями и зарегистрированными кандидатами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Страница избирательной комиссии Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Каждый молодой избиратель, голосовавший в первый раз, получил сувенир от избирательной комиссии.

В дни голосования на избирательных участках организаторы выборов поздравляли впервые голосующих избирателей. Каждый молодой избиратель, голосовавший в первый раз, получил сувенир от избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух дней в регионе проходили дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления на 13 избирательных участках в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах. На выборах в органы местного самоуправления области замещено семь депутатских мандата. Явка по онлайн голосованию на довыборах депутата Калужской гордумы составила 83,28%, дистанционно проголосовали 239 калужан. Сейчас территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования проводит сборку ключа расшифрования, который разделен на десять частей. После этого станут известны итоги электронных выборов.