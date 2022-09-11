Анкара, 11 сентября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Народ Турции готов поддержать в «трудную минуту» Пакистан, пострадавший от масштабных наводнений. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 11 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Анкара отслеживает сложившуюся гуманитарную ситуацию в Пакистане. Эрдоган добавил, что «все усилия» для оказания посильной помощи братской стране уже мобилизованы в Турции.

Президент Турции отметил, что Анкара готова сделать все для устранения последствий стихии, как того требуют братские отношения.

Как передавало ИА REGNUM, в Пакистане в результате непогоды погибли почти 1,4 тыс. человек, травмы получили 12,7 тыс. жителей, было повреждено более 1,7 млн домов.