Глазго, Великобритания, , 21:16 — REGNUM Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 «Рейнджерс» (Глазго) — «Наполи» перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II. Об этом 11 сентября сообщается на официальном сайте УЕФА.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, матч «Рейнджерс» — «Наполи» перенесен с 13 на 14 сентября. Встреча пройдет в Глазго на стадионе «Айброкс Стэдиум». После первого тура шотландский футбольный клуб без очков занимает последнее четвертое место в турнирной таблице группы A.

Ранее сообщалось, что матчи седьмого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 также были перенесены по той же причине.