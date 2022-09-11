«Вильярреал» сыграет с «Бетисом» в матче чемпионата Испании
Севилья, Испания, 11 сентября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. 11 сентября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» футбольный клуб «Бетис» в матче пятого тура испанской Ла Лиги 2022/23 встретится с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
На матч назначена бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Ассистенты главного судьи — Роберто дель Паломар и Хон Нунес.
Стартовые составы команд:
«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Алекс Морено, Херман Песселья, Луис Фелипе, Юссуф Сабали, Гидо Родригес, Серхио Каналес, Луис Энрике, Вильям Карвалью, Родри, Борха Иглесиас.
«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Этьен Капу, Даниэль Парехо, Джованни Ло Чельсо, Ереми Пино, Жерар Морено, Николас Джэксон.