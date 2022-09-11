Берлин, 11 сентября, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Около 2,5 тыс. жителей немецкого города Эрфурт вышли на акцию протеста из-за ценовой политики правительства Германии на фоне энергетического кризиса, сообщают 11 сентября местные СМИ.

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К акции протеста присоединилась и депутат федеративной земли Тюрингия Лена Санье Гюнгер, написав в соцсети Twitter: «Сегодня вместе с 2,5 тыс. других участников я была на демонстрации в Эрфурте!»

Отмечается, что недовольные жители Германии требуют от правительства предоставить доступное жилье, компенсировать инфляцию и перераспределить средства.

Ранее в Лейпциге прошла похожая акция протеста из-за роста цен на энергоносители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил, что страну ожидает рост числа бездомных граждан в связи с ростом цен.