Тверь, , 21:07 — REGNUM Общая явка на муниципальных выборах в Тверской области по итогам дня голосования, 11 сентября, составила 17,05% от общего числа избирателей, внесённых в списки. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Все на выборы!

На выборах в Тверскую гордуму проголосовали 12,43% избирателей, всего на участки пришли почти 40,2 тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 11 сентября, в Тверской области прошла 21 муниципальная избирательная кампания. Избирательные участки закрылись в 20:00.