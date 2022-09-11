Будапешт, , 21:07 — REGNUM Футбольный клуб «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова разгромил «Кишварду» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Венгрии. Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Станислав Черчесов Dimka Pukalik

Забитыми мячами в составе «Ференцвароша» отметились братья Райан (27’ пенальти, 63’) и Сами Ммаэ (72’). Желтые карточки получили Дритон Камай, Доминик Ковачич, Андрей Петелеу и Аисса Лэйду.

Составы команд:

«Ференцварош»: Дибус, Ммаэ, Ковачевич (Кнустер, 37’), Чивич, Пашка (Ботка, 46’), Гояк (Вексей, 65’), Шигер (Боли, 76’), Ауски, Маркиньос (Нгуен, 64’), Лэйду, Ммаэ.

«Кишварда»: Индрих, Враньянин, Ковачич, Матеус, Петелеу (Гэй, 75’), Карабелев (Ильевски, 75’), Маковски (Отвос, 64’), Мельник, Навратил (Асани, 64’), Камай (Вида, 75’), Мешанович.

«Ференцварош», одержав шестую победу подряд и набрав 18 очков, укрепился на чистом первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Клуб «Кишварда» с 14-ю очками остался на второй строчке.