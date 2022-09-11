Монако, 11 сентября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. 26-летний атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин включен в стартовый состав «Монако» на центральный матч 7-го тура французской Лиги 1 2022/23 с «Лионом».

Футбольный клуб «Монако»

Встреча пройдет в Монако на стадионе «Луи II», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Вандерсон, Мохамед Камара, Кайе Энрике, Юссуф Фофана, Александр Головин, Крепин Диатта, Брель Эмболо.

«Лион»: Антони Лопеш, Николас Тальяфико, Тиаго Мендес, Кастелло Люкиба, Мало Густо, Максенс Какере, Жоанн Лепенан, Корентен Толиссо, Карл Токо-Экамби, Тете, Александр Ляказетт.