Вашингтон, 11 сентября 2022, 21:17 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о возможном подорожании нефти ближайшей зимой из-за новых предстоящих антироссийских санкций, сообщает 11 сентября CNN.
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«Риск существует, и, чтобы его нивелировать, мы работаем над ценовым потолком», — рассказала Йеллен в интервью для CNN.
Помимо этого экономист напомнила, что ближайшей зимой Евросоюз запланировал остановить закупки большей части российской нефти и также запретить оказание услуг, связанных с ее транспортировкой морским путем.
«Есть вероятность, что это приведет к всплеску цен на нефть», — прокомментировала она.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство энергетики США понизило свой прогноз по средней мировой цене на североморскую нефтяную смесь марки Brent в 2022 году с прежних $104,78 до $104,21 за баррель. Прогноз средней стоимости Brent на 2023 год, напротив, повышен — с $95,13 до $96,91 за баррель.
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