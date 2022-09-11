Турин, Италия, , 20:58 — REGNUM Туринский «Ювентус» в предпоследнем матче шестого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с «Салернитаной». Встреча пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум», а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттео Марсенаро. Ассистенты главного судьи — Маттиа Скарпа и Марко Тринкьери.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Маттиа Перин, Маттия Де Шильо, Глейсон Бремер, Уэстон Маккенни, Хуан Кударадо, Леонардо Бонуччи, Леандро Паредес, Филип Костич, Фабио Миретти, Душан Влахович, Мойзе Кин.

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Дилан Бронн, Флавиус Данилюк, Федерико Фацио, Тонни Вилена, Паскуале Маццокки, Булае Диа, Джулио Маджоре, Лассана Кулибали, Антонио Кандрева, Кшиштоф Пентек.