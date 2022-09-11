Париж, , 20:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон после повторного разговора с президентом России Владимиром Путиным может обратиться с заявлением по телевидению. Об этом пишет телеграм-канал «Образ будущего».

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальное заявление может быть сделано по национальному телевидению по итогам второго телефонного разговора с Путиным. Ожидается, что оно будет обращено не к французскому народу, а в адрес Москвы и Киева.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, 11 сентября президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный переговор. В числе основных тем были вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС и продовольственной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM , после телефонного переговоров Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует вновь переговорить с Владимиром Путиным.

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