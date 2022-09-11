Грозный, 11 сентября, 2022, 20:51 — ИА Регнум. 11 сентября «Ахмат» объявил об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера основной команды. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Талалаев возглавлял «Ахмат» с 26 июля 2020 года.

Алексей Колчин ИА REGNUM Главный тренер ФК «Ахмат» Андрей Талалаев

Увольнение Талалаева связано с поражением «Ахмата» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 от «Пари Нижнего Новгорода» (1:3). Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».

После девяти туров чемпионата России «Ахмат», одержав три победы и набрав 11 очков, занимает девятое место в турнирной таблице лиги.