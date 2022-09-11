Донецк, 11 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Киевский и Петровский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм. 19:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории республики более 120 снарядов.