Калуга, 11 сентября, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Явка на дистанционное электронное голосование на довыборах депутата Калужской городской думы по одномандатному избирательному округу № 7 на 20:00 11 сентября составила 83,28%. Дистанционное электронное голосование было впервые применено на выборах в областном центре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные ящики системы онлайн-голосования

В течение двух дней 239 калужан воспользовались своим активным избирательным правом дистанционно. Ранее проголосовать в личном аккаунте избирателя на портале Госуслуг планировали 287 избирателей областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления в течение двух дней проходили на 13 избирательных участков в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах. На выборах в органы местного самоуправления области будет замещено семь депутатских мандата.