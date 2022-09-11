Киев, 11 сентября 2022, 20:41 — REGNUM Французский телеканал France 2 показал репортаж из больницы Краматорска, куда доставляется большое число раненых солдат ВСУ. И их число растёт.
Репортаж был размещён 10 сентября. На кадрах запечатлено, как в больницу Краматорска, перепрофилированного в военный госпиталь, доставляют раненного в голову военнослужащего. Авторы сюжета заявляют, что в учреждение поступает большое количество раненых боевиков.
Данные кадры сопровождаются титром с вопросом:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее NYT написал, что разведка США помогает разведданными планировать наступление вооружённым силам киевского режима.
Подробнее: NYT: разведка США помогала киевскому режиму планировать боевые действия