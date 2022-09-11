Тамбов, 11 сентября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Многодневное голосование завершено 11 сентября в Тамбовской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Выборы

На избирательных участках начинается подсчёт голосов. В регионе выбирали губернатора и депутатов органов местного самоуправления нескольких муниципалитетов.

Центр общественного наблюдения за выборами работал в Пушкинской библиотеке в Тамбове. Избирком Тамбовской области аккредитовал 95 представителей 35 средств массовой информации.