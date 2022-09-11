Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии и готовности 19-летнего российского голкипера Даниил Одоевского принять участие в матче ФОНБЕТ Кубка России с «Крыльями Советов».

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

«Кто не полетит в Самару? Пока не знаю. Завтра решим, будут ли такие игроки. Одоевский? Здесь небольшое мышечное воспаление. Связано с резкой сменой ритма работы. Ничего серьезного нет. Надеюсь, в ближайшее время вернется», — цитирует Семака издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Даниил Одоевской принял участие в пяти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых пропустил лишь один мяч. Также голкипер получил красную карточку в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).