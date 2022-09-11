Белград, 11 сентября, 2022, 20:29 — ИА Регнум. В столице Сербии проходит массовое шествие в защиту традиционных ценностей. Участники прошествовали от здания патриархии в сторону храма Святого Саввы, сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Отмечается, что в шествии принимают участие тысячи граждан с детьми, которые развернули 500-метровый сербский флаг. Также в руках жителей — иконы, распятия, есть портреты президента России Владимира Путина и символика спецоперации.

Шествие завершится молебном у храма Святого Саввы.

Как сообщало ИА REGNUM , 28 августа в Белграде прошёл масштабный крестный ход, участники которого выступили в защиту традиционных ценностей и единства Сербии, также поддержав Россию и президента Владимира Путина.