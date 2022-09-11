Фрайбург, Германия, , 20:26 — REGNUM 11 сентября во Фрайбурге на стадионе «Европа-парк Штадион» футбольный клуб «Фрайбург» в матче шестого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 сыграл вничью с менхенгладбахской «Боруссией». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Стадион «Боруссия Парк» Blue-Letter

Желтые карточки получили Кристиан Гюнтер и Рами Бенсебайни. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты главного судьи — Гиттельманн Кристиан и Эдуард Байтингер. Резервный арбитр — Роберт Шредер.

«Фрайбург», набрав 13 очков, обошел дортмундскую «Боруссию», «Хоффенхайм» и «Баварию» и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата. «Боруссия» из Менхенгладбаха расположилась на восьмой строчке.