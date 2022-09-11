Пенза, , 20:45 — REGNUM Для охраны правопорядка на избирательных участках Пензенской области с 9 по 11 сентября задействовали более 5 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Выборы в Пензенской области t. me/Police_58

К охране правопорядка на избирательных участках привлекались сотрудники Росгвардии, представители народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

Всего на территории региона работали 1032 избирательных участка.

По официальным данным, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время единого дня голосования не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, более 200 росгвардейцев совместно с сотрудниками управления МВД России привлекут для обеспечения безопасности на время проведения выборов в Пензенской области.

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