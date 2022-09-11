Москва, , 20:23 — REGNUM Решение о проведении выборов было абсолютно правильным, считают в партии «Родина».

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«Многие паникеры западники пророчили отмену выборов. Говорили, что выборы не важны, прочили обществу раскол по вопросу [бывш. УССР], грозили экономическим крахом. Ничего подобного», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь партии «Родина» Татьяна Калегина.

«Наша партия приняла участие в выборных кампаниях в 30 субъектах РФ, где выдвинула 549 кандидатов на выборах разного уровня. В том числе выдвинула трех кандидатов на должности глав регионов и партийные списки в четырех областях (всего от «РОДИНЫ» зарегистрировано 140 кандидатов). В заксобрания регионов выдвинут 161 кандидат (четыре списка кандидатов). В заксобрания столиц субъектов Федерации баллотировались 79 кандидатов-родинцев. Кроме того, мы выдвинули около 400 муниципальных кандидатов в более чем в 100 избирательных кампаниях почти в 30 субъектах РФ», — подчеркнула представитель партии.

«Можем сказать, что выборы, по нашему мнению, прошли штатно, никаких серьезных нарушений выявлено не было. Но надо, конечно, отметить очень высокую конкуренцию. По итогам выборов нас удовлетворили полученные результаты. Надеемся Наши кандидаты пройдут в регионах России на различные выборные должности. В частности, особо хотим отметить результаты в Республике Северная Осетия — Алания, в Якутии и Забайкальском крае. Главная наша задача — продвижение партийной программы и популяризация региональных партийных лидеров, по нашему мнению, выполнена», — завершила свой комментарий Татьяна Калегина.