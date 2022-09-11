Владимир, , 20:20 — REGNUM Избирательные участки закрылись в 20:00 на территории Владимирской области, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В регионе завершено многодневное голосование. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей. Как уточнили в региональной избирательной комиссии, для ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы» будет применяться технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-кодом. На 60 участках в Коврове и Радужном, где были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней, технических сбоев не возникало.

Явка на 18:00 составила 27,57%.