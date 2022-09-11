Вашингтон, 11 сентября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Старший научный сотрудник института Катона Стив Ханке считает, что страны Запала совершили стратегическую ошибку, введя многочисленные ограничительные меры в отношении России. Об этом пишут РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Экономист написал в одной из социальных сетей о «цене санкций» из-за специальной военной операции России. Стив Ханке отмечает, что «Газпром» будет отказываться от евро, получая за газ рубли и юани из Китая.

«Ещё одна стратегическая цена санкций», — цитирует издание мнение экономиста, который также подчёркивает, что санкции способствуют сближению Москвы и Пекина.

Напомним, британский журнал The Economist высказал мнение, что правительства стран Европы могут обанкротиться, если ошибутся и предпримут неправильные действия при решении энергетического кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в британском парламенте пожаловались на высокие затраты на отопление из-за энергетического кризиса.