Рим, , 20:17 — REGNUM Пилот команды «Ред Булл» из «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии. Спортсмен на 2,446 секунды опередил Шарля Леклера из «Феррари».

Третьим финишировал Джордж Рассел («Мерседес» +3,405). Партнер Рассела по команде Льюис Хэмилтон пришел пятым (+5,380).

На данный момент в активе Ферстаппена уже 335 очков в общем зачете. Нидерландский автогонщик опережает ближайшего преследователя на 116 очков. Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон располагается на шестой позиции.

17-й этап «Формулы-1» состоится 2 октября в Сингапуре.