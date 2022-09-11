Донецк, , 20:15 — REGNUM Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 120 снарядов. Об этом 11 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 120 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские боевики обстреляли районы шести населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Новоселовке в ДНР 12 снарядов.