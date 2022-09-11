Донецк, 11 сентября 2022, 20:15 — REGNUM Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 120 снарядов. Об этом 11 сентября сообщает Народная милиция ДНР.
«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 120 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм», — говорится в сообщении.
Отмечается, что киевские боевики обстреляли районы шести населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов пострадал один мирный житель.
Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Новоселовке в ДНР 12 снарядов.