Пенза, , 20:21 — REGNUM С 9 по 11 сентября в Пензенской области были открыты для голосования 1032 избирательных участка. В последний день голосования с 20:00 (мск) региональный избирком приступил к подсчету голосов.

Выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

В 2022 году в Пензенской области выбирали депутатов Законодательного собрания VII созыва и представительных органов муниципальных образований. Избирательным правом в регионе обладают 1 026 806 человек.

Ранее ИА REGNUM передавало данные голосования в Пензенской области на 18:00, участие в выборах приняли 497 893 человек.

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