Волгоград, 11 сентября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Все избирательные участки закрылись в 20:00 в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 сентября в региональном избиркоме.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

В течение многодневного голосования прошли дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы по трём одномандатным избирательным округам и выборы в 83 органа местного самоуправления. За всё это время в избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы.

«Голосование прошло открыто, в спокойном, штатном режиме. К организации и проведению голосования участковые избирательные комиссии подошли ответственно. В целом голосование прошло на хорошем организационном уровне и с соблюдением мер безопасности», — отметил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин.

Наибольшая явка на 18:00 зарегистрирована по Городищенскому одномандатному избирательному округу № 5 — там проголосовали 45 292 избирателей, что составило 42,46%.