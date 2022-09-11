Кейптаун, , 20:17 — REGNUM В центральной части ЮАР из-за прорыва дамбы была затоплена часть шахтерского поселка Ягерсфонтейн, в результате чего три человека погибли и еще 40 пострадали, сообщает 11 сентября NCA.

Прорыв плотины

В результате мощного потока воды из водохранилища в поселке обрушились несколько домов. В данный момент ведутся спасательные и поисковые работы, но точное число пропавших остается неизвестным.

Местные власти уже частично эвакуировали жителей из наиболее опасных районов. При этом в поселке Ягерсфонтейне, расположенном на территории провинции Фри-Стейт, пропало электричество и мобильная связь.

Пока остается неясным, почему прорвало дамбу, расположенную вблизи бездействующей шахты по добыче алмазов